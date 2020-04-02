Bozüyüklü sporculardan duygulandıran otizm paylaşımı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evinde bulunan sporcular, otizmli bireyler için hazırladıkları video ile farkındalık oluşturdu.

Hazırlanan videoda, sporcular şu ifadelere yer verdi:

"Okullarımız koronavirüs nedeniyle tatil edildi, evlerimizden çıkamıyoruz. Otizmli olup evlerinden çıkamayan dar alanda yaşamak zorunda olanları daha iyi anladık. Bizim birbirimizden farkımız yok çünkü hepimiz biriz."

Kaynak: AA