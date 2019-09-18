Bozüyüklü öğrenciler TEKNOFEST'i ziyaret etti

18.09.2019 16:33

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul)'u, Bozüyüklü öğrenciler de ziyaret etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, Bilecik Gençlik Merkezinin düzenlediği TEKNOFEST 2019 programına Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Fen Lisesi ve Bozüyük Mimar Sinan M.T.A.L.'den 40 öğrenci 3 öğretmen de katıldı. Öğrenciler fuar alanında Türk Hava Kuvetlerinin A400 M uçağı, C160 Askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve skorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldular.



TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında insanlık yararına teknoloji, yapay zeka, insansız su altı sistemleri, uçan araba tasarımı, sürü İHA simülasyonunun bulunduğu 19 yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalara 122 ülke ve Türkiye'den toplam 17 bin 373 takım 50 bin yarışmacıyla katılıyor.



Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusyadan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapıyorlar.



Festival 22 Eylül'e kadar devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA