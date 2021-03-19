Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret
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Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret

19.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:07
Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bozüyüklü muhtardan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ziyaret.Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle ve mahalle muhtarları AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bozüyüklü muhtardan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ziyaret.

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle ve mahalle muhtarları AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Muhtarlara nazik davranışlardan dolayı teşekkür eden İl Başkanı Yıldırım, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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