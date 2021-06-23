Bozüyüklü 'Bizim Kızlar' final grubundaki maçlarda 4. oldu

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki maçları 4. olarak bitirdi.

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki maçları 4. olarak bitirdi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakalarında umduğunu bulamadı. Kazanmak için yoğun çaba sarf eden "Bizim Kızlar" 3 maçta da setlerin çoğunu yakın farklarla rakibine verdi. Son maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayan Bozüyük Belediyesi 2 seti almayı başarırken, 3 seti ise kaybetti. Final grubunda oynanan maçlarda 1.'liği Balıkesir Havran Fatih Spor elde ederek 2. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Müsabakalarda 2. olan Manisa Seramiksan Spor, 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı olurken Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı da 4.'lüğü elde etti. Maçların ardından düzenlenen tören ile sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı