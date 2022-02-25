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Bozüyük yeni güne karla uyandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük yeni güne karla uyandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek kesimlerinde vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek kesimlerinde vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artmasıyla bahar havası yaşayan ilçe halkı Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların yaklaşık 10 derece birden düşmesiyle yeniden kar yağışı ile karşılaştı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Dodurga Beldesi ve yüksek rakımlı köylerde kar yağışı net bir şekilde görülürken belde ve köyler beyaza büründü. Yüksek rakımlı köylerde köy yolları ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Meteorolojik verilere göre bugün etkisini kaybetmesi beklenilen yağışların önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren yerini yine kar yağışına bırakacağı bildirildi. - BİLECİK

Bozüyük yeni güne karla uyandı

Bozüyük yeni güne karla uyandı

Bozüyük yeni güne karla uyandı

Bozüyük yeni güne karla uyandı

Bozüyük yeni güne karla uyandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, kar, Yerel, Haberler

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