Bozüyük yangınına havadan yoğun müdahale



BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden orman yangınına havadan helikopterler yoğun şekilde müdahale ediyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başladıktan sonra Bozüyük sınırına ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Camiliyayla mahallesi sınırlarına kadar gelen yangını yaklaşık 500 çalışan söndürmek için mücadele veriyor. Diğer yandan yangının başladığı günden itibaren çok sayıda helikopter havadan yangının söndürülmesi için çalışmalarını yürütüyor. Yangının meydana geldiği alan yakınlarında bulunan Dodurga Barajından su alan helikopterler yangına gün boyu havadan müdahale ediyor.