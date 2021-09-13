-"BOZÜYÜK YALNIZCA İNÖNÜ SAVAŞLARINDA DEĞİL, TÜM BATI CEPHESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR" 13 2021, 12: 21

Bozüyük Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Milli Mücadele yıllarında Bozüyük ve Çevresinin Önemi" adlı konferans yoğun ilgi gördü.

-"BOZÜYÜK YALNIZCA İNÖNÜ SAVAŞLARINDA DEĞİL, TÜM BATI CEPHESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bozüyük Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Milli Mücadele yıllarında Bozüyük ve Çevresinin Önemi" adlı konferans yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta ilk olarak Mehter takımı marşlarla sahne aldı. Mehteran gösterisinin ardından Doç. Dr. Taner Bilgin salonda bulunanlara Milli Mücadele yıllarında Bozüyük ve çevresinin önemini aktardı. Doç. Dr. Bilgin ilçe ile ilgili olarak "Bozüyük yalnızca İnönü Savaşları için değil tüm batı cephesi için çok önemli bir noktadır" dedi. O dönem yaşananlara dair pek çok önemli ayrıntıya yer veren Doç. Dr. Taner Bilgin; sunumunu dönemin eski Bozüyük fotoğrafları ve belgeler eşliğinde gerçekleştirdi.

Ülke tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Bozüyük'ün anlatıldığı konferans sonrasında Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu sunumları için Doç. Dr. Taner Bilgin'e teşekkür ederek, katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti.

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ; "Bu akşam icra ettikleri marşlarla bizlere büyük coşku yaşatan mehter takımımıza ve bizlere aktardığı değerli bilgiler için hocamız Doç. Dr. Taner Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. " diyerek bu akşamın bir hatırası olarak üzerinde Atatürk resmi bulunan seramik ve Nutuk takdim etti.

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-"BOZÜYÜK YALNIZCA İNÖNÜ SAVAŞLARINDA DEĞİL, TÜM BATI CEPHESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bozüyük Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Milli Mücadele yıllarında Bozüyük ve Çevresinin Önemi" adlı konferans yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta ilk olarak Mehter takımı marşlarla sahne aldı. Mehteran gösterisinin ardından Doç. Dr. Taner Bilgin salonda bulunanlara Milli Mücadele yıllarında Bozüyük ve çevresinin önemini aktardı. Doç. Dr. Bilgin ilçe ile ilgili olarak "Bozüyük yalnızca İnönü Savaşları için değil tüm batı cephesi için çok önemli bir noktadır" dedi. O dönem yaşananlara dair pek çok önemli ayrıntıya yer veren Doç. Dr. Taner Bilgin; sunumunu dönemin eski Bozüyük fotoğrafları ve belgeler eşliğinde gerçekleştirdi.

Ülke tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Bozüyük'ün anlatıldığı konferans sonrasında Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu sunumları için Doç. Dr. Taner Bilgin'e teşekkür ederek, katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti.

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ; "Bu akşam icra ettikleri marşlarla bizlere büyük coşku yaşatan mehter takımımıza ve bizlere aktardığı değerli bilgiler için hocamız Doç. Dr. Taner Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. " diyerek bu akşamın bir hatırası olarak üzerinde Atatürk resmi bulunan seramik ve Nutuk takdim etti.

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