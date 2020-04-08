Bozüyük'ün Akpınar mahallesine giriş çıkışlar kapatıldı Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde giriş ve çıkışlar, Korona virüs Covid-19 vakalarının pozitif çıkması sonrası 22 Nisan'a tarihine kadar kapatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde giriş ve çıkışlar, Korona virüs Covid-19 vakalarının pozitif çıkması sonrası 22 Nisan'a tarihine kadar kapatıldı.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs Covid-19 vakası çıkması nedeniyle Akpınar mahallesinde karantina uygulanmasına karar verdi. Karar sonrası yapılan açıklamada "İlçemiz Akpınar Mahallesinde COVİD-19 birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile COVİD-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren 21 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'e kadar giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Mahalle sakinleri memnun

Mahalle sakinleri, dün geceden itibaren mahallelerinin karantina altına alındığını ve bu süreçte yetkililerin gerekli önlem ve tedbirleri aldıklarını belirttiler. Vatandaşlar, bu zorlu süreçten en kısa sürede kurtulabilmek için herkesin evlerinden çıkılmaması gerektiğini belirttiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA