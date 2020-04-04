Bozüyük'ün acı kaybı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bozüyük'ün acı kaybı - Haberler
Bozüyük, Güncel

Bozüyük'ün acı kaybı

Bozüyük'ün Türk Halk Müziği duayen sanatçısı, yöre türkülerinin kaynak kişisi ve türkü yakıcısı Zekai Aşçıkoca hayatını kaybetti.

04.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:22
Bozüyük'ün acı kaybı

Bozüyük'ün Türk Halk Müziği duayen sanatçısı, yöre türkülerinin kaynak kişisi ve türkü yakıcısı Zekai Aşçıkoca hayatını kaybetti.

79 yaşındaki Bozüyük'ün renkli ve sevilen simalarından Aşçıkoca rahatsızlığı nedeniyle birkaç ay önce hastanede tedavi olduktan sonra evinde istirahat ediyordu.

Yerel türkülere ve kültüre olan yoğun ilgisi nedeni ile kendisinden birçok türkü derlenip notaya alındı ve repertuara kazandırıldı. Aşçıkoca; yaşamı boyunca sanat severlerin yanında yer alması, koro çalışmalarına katılması, sanatseverlere verdiği destek, halk müziğine ilgi duyan gençleri teşvik etmesi ve örnek yaşamı ile Bozüyüklülerin gönlüne taht kurmuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Beren Saat Guido Senia Dilan Çıtak Nurgül Yeşilçay
Spor Neymar Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Twitter Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Bozüyük'ün acı kaybı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 16:47:58. #1.14#
title