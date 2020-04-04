Bozüyük'ün acı kaybı Bozüyük'ün Türk Halk Müziği duayen sanatçısı, yöre türkülerinin kaynak kişisi ve türkü yakıcısı Zekai Aşçıkoca hayatını kaybetti.

Bozüyük'ün Türk Halk Müziği duayen sanatçısı, yöre türkülerinin kaynak kişisi ve türkü yakıcısı Zekai Aşçıkoca hayatını kaybetti.

79 yaşındaki Bozüyük'ün renkli ve sevilen simalarından Aşçıkoca rahatsızlığı nedeniyle birkaç ay önce hastanede tedavi olduktan sonra evinde istirahat ediyordu.

Yerel türkülere ve kültüre olan yoğun ilgisi nedeni ile kendisinden birçok türkü derlenip notaya alındı ve repertuara kazandırıldı. Aşçıkoca; yaşamı boyunca sanat severlerin yanında yer alması, koro çalışmalarına katılması, sanatseverlere verdiği destek, halk müziğine ilgi duyan gençleri teşvik etmesi ve örnek yaşamı ile Bozüyüklülerin gönlüne taht kurmuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA