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Bozüyük türküleri tanıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bozüyük türküleri tanıtılacak

Bozüyük türküleri Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı ve TRT'de program yapımcısı Enver Çatal'ın hazırlayıp sunduğu programda yayınlanacak.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük türküleri Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı ve TRT'de program yapımcısı Enver Çatal'ın hazırlayıp sunduğu programda yayınlanacak.

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi, yörenin tanınmış kültür elçisi Mehmet Uysal, TRT Türkü Radyo'da yayınlanan 'Mahallinden Mahlasından' programına konuk olarak birbirinden güzel Bozüyük türkülerini seslendirecek. Koro Şefi Mehmet Uysal, programda yöremizin türküleri, derleme çalışmaları ve Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmaları hakkında bilgi verirken Bozüyük'ün mahalli sanatçısı ve türkü yakıcısı rahmetli Zekai Aşçıkoca'nın hayatını anlatıp ondan derleyip notaya aldığı türkülerden sazı ve sesiyle örnekler sunacak. - BİLECİK

Bozüyük türküleri tanıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bozüyük Belediyesi, Türk Halk Müziği, Kültür Bakanlığı, Bozüyük, Yerel, Haber

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