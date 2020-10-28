Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı

28.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:32
Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Çelenk sunma törenine Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Recep Buğra Emektar, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, muhtarlar, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde okunan İstiklal Marşımız ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Perşembe günü saat 10: 00'da kaymakamlık binasında yapılacak tebriklerin kabulü programı ile devam edem edecek. - BİLECİK

Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı
Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı
Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Falcao Tamer Tuna Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 15:32:57. #1.15#
title