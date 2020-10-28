Bozüyük'ten Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümünü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Çelenk sunma törenine Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Recep Buğra Emektar, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, muhtarlar, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde okunan İstiklal Marşımız ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Perşembe günü saat 10: 00'da kaymakamlık binasında yapılacak tebriklerin kabulü programı ile devam edem edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı