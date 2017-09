Bozüyük'teki Yangın 5. Gününde Tamamen Kontrol Altına Alındı

BİLECİK (İHA) – Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürdürülüyor.



Tamamen kontrol altına alınan orman yangınının 5inci gününde 10 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile devam eden yangın söndürme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı daha sonra Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ile bir araya gelerek bölgeyi ayrıntılı olarak inceledi. Ormanın iç kesimlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman ve itfaiye ekiplerinin soğutma ve yangın söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Bölge Müdürü Arif Can ile birlikte Kömürsu Yaylası'nda oluşturulan yangın koordinasyon merkezine geldi. Burada yapılan bilgi paylaşımında, dünden beri çalışmaların başından ayrılmayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ilk andan itibaren yaylalarda bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve Bozüyük Belediye başkan yardımcıları hazır bulundu.



"Yangın kontrol altına alındı"



Yapılan incelemelerin ardından helikopterden indikten sonra durum hakkında değerlendirme de bulunan Başkan Bakıcı, "Başta tüm Türkiye ve Bozüyük halkına geçmiş olsun diyorum. Yoğun bir çalışma sonrasında Orman Genel Müdürümüz, Selim Başkanımızla birlikte yanan yerleri helikopter ile inceledik. Yaklaşık olarak 1500'ü aşkın personel görev yapıyor, tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yangın şu anda kontrol altına alındı, inşallah soğutma çalışmalarından sonra tamamen söndürülmüş olacak. Bu arada ekiplerin tek bir amacı var bu orman yangınının tamamen büyümemesi. 4 günü aşkın bütün ekiplerimiz yangını söndürmeye çalıştılar. Emekleri geçen destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Şunu söylemem gerekiyor; birileri klavye başından buraların imara açılacağını, başka noktalara taşınacağını söylüyor. Maalesef karalama kampanyası hala devam etmekte. Bizler üzülüyoruz tabii ki. Bu kadar çalışan insanın emeklerine hakaret etmesinler, oturdukları yerden yazı yazmayı bıraksınlar. Yani bizlerin şu anda sahiplenilmesi hiçbir şekilde söylememiz bile yanlış ama imara açılması kadar saçma sapan bir kelime olamaz. Lütfen bizlerin emeklerine saygı duyulsun. Şu anda yangın Sofular Yaylası'nın bitiminde, Kömürsu Yaylası'nın bitişinde durduruldu. Arkaya doğru, Kütahya yolunda olan taraflarımız yandı. Tamamen her yer yandı diyemem. Ara ara yangınlar var, şu anda rüzgarın etkisi kuzey batı istikametinde, Camiliyayla tarafına estiğinden dolayı yangını büyütmez. Olayın Mezitlere gelme ihtimali yok. Tam ters tarafa esiyor. O yüzden yangın bu bölgeye büyüme ihtimali bulunmuyor. Yaklaşık olarak soğutma çalışmaları 15 gün sürecek. Orman Genel Müdürümüz ve Bölge Müdürümüz burada. Onların da çok büyük destekleri var. Kendisi tamamen dün akşam burada, bölgede kaldı. İnşallah uzun bir süre soğutma çalışmalarımız yapılacak" dedi.



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangında zarar gören alanlar ile ilgili olarak, "Yanmayan kısımların etrafını çevirip o ağaçları kurtaracağız. Onları tespit ettikten sonra ne kadar alanın yandığını net olarak söyleyebiliriz. Şu anda genel sahaya baktığımız zaman yaklaşık 500 hektar civarında" diye konuştu.



Gün boyu devam eden çalışmalar esnasında çalışanlara Bozüyük Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından kumanyalar dağıtıldı. - BİLECİK