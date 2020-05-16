Bozüyük'teki düzenlenen operasyonda 42 gram uyuşturucu ele geçirildi Bozüyük'te durdurulan iki otomobilde 42 gram uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Bozüyük'te durdurulan iki otomobilde 42 gram uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Bursa'dan Bozüyük'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine kara yolunda önlem aldı.

Ekipler, kara yolunda durdurdukları iki otomobilde, 42 gram uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi.

Operasyonda her iki otomobilde bulunan M.O, A.Y, N.Y. ve İ.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA