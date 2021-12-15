"Bozüyük'te Yükseköğrenimin Geleceği Toplantısı" yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Bozüyük'te Yükseköğrenimin Geleceği Toplantısı" yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki bir otelde gerçekleşen toplantıda, Bozüyük'te yükseköğretiminin mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Toplantıya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Bozüyük MYO Müdürü Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent katıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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