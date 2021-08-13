Bozüyük'te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi
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Bozüyük'te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi

Bozüyük'te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. Otogardaki otobüs firmaları ziyaret edilerek gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler yapılan bilgilendirmelerde seyahat firmaları tarafından sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimi ve güvenli sürüş belgesine sahip şoförlerin çalıştırılması istenildi. Şoförler için getirilen günlük 9 saat veya haftada 56 saatlik sürüş sürelerinin aşılmaması ve 4.5 saatlik her sürüşten sonra en az 45 dakika mola verilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Seyahat esnasında sürücü, yardımcı personel ve tüm yolcuların emniyet kemerlerinin taktırılması, emniyet kemeri takma zorunluluğunun seyahat öncesi ve sırasında anons edilerek gerekli uyarıların yapılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Seyahat firmaları tarafından sürücülerin geçerli bir psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olmalarının sağlanması ve psikoteknik değerlendirme raporunun alınması ile güncellenmesi konularına dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler verilerek imza altına alındı. - BİLECİK

Bozüyük'te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi
Bozüyük'te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi
Bozüyük'te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi
Bozüyük'te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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