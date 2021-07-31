BOZÜYÜK'TE YOL VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 31 Temmuz 2021, 19: 13

Bozüyüklülerin yaşam alanlarını daha düzenli bir hale getirebilmek amacı ile ilçenin cadde ve sokaklarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyüklülerin yaşam alanlarını daha düzenli bir hale getirebilmek amacı ile ilçenin cadde ve sokaklarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce ihtiyaç duyulan her noktada devam eden yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olarak Yeni Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi'nde sürdürülürken yapılan çalışmalar ile yol ve kaldırımlar iyileştirilerek daha düzenli bir hale getiriyor. Ayrıca yapımı tamamlanan Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesisi çevresindeki çevre düzenleme çalışmalarını da sürdüren ekiplerimiz bölgedeki kaldırım yapımı, çevre temizliği ve yol düzenleme çalışmalarına da devam ediyor.

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Bozüyüklülerin yaşam alanlarını daha düzenli bir hale getirebilmek amacı ile ilçenin cadde ve sokaklarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce ihtiyaç duyulan her noktada devam eden yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olarak Yeni Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi'nde sürdürülürken yapılan çalışmalar ile yol ve kaldırımlar iyileştirilerek daha düzenli bir hale getiriyor. Ayrıca yapımı tamamlanan Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesisi çevresindeki çevre düzenleme çalışmalarını da sürdüren ekiplerimiz bölgedeki kaldırım yapımı, çevre temizliği ve yol düzenleme çalışmalarına da devam ediyor.

Kaynak: Habermetre