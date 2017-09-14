Bozüyük'te Yangının Tahribatı Havadan Görüntülendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 gün önce çıkan yangının neden olduğu tahribat drone ile görüntülendi.



Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 5 gün önce başlayan yangın hızla büyüyerek kısa sürede Bozüyük'ün Camiliyayla Mahallesi sınırlarına ulaşmıştı. Yangın, yaklaşık 90 hektarlık alanda etkili oldu. Ekipler, hem karadan hem havadan 5 gün boyunca yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında drone ile görüntülenen tahribat yürekleri sızlattı. Ekipler tarafından soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. - BİLECİK