Bozüyük'te Yangına Havadan Yoğun Şekilde Müdahale Ediliyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devam eden orman yangınına havadan helikopterlerle yoğun şekilde müdahale ediliyor.



Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başladıktan sonra Bozüyük sınırına ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Camiliyayla Mahallesi sınırlarına kadar ulaşan yangını söndürmek için yaklaşık 500 kişi mücadele veriyor. Diğer yandan, yangının başladığı günden itibaren çok sayıda helikopter havadan çalışmalar yürütüyor. Yangını alanının yakınlarında bulunan Dodurga Barajı'ndan su alan helikopterler yangına gün boyu havadan müdahale ediyor. - BİLECİK