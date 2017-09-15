Bozüyük'te yangın soğutma çalışmaları sürüyor



BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5'inci günün ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başladıktan kısa bir süre sonra Bozüyük sınırlarına ulaşan yangın 5'inci günün ardından kontrol altına alınmıştı. Yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ardından başlatılan soğutma çalışmaları gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde havadan ve karadan ise soğutma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yaklaşık 15 gün süreceği tahmin ediliyor.