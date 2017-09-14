Bozüyük'te Yangın Alanına Asker Desteği

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki yangın için 180 asker bölgeye sevk edildi.



Bozuyük ilçesine bağlı Camiliyayla Mahallesi sınırlarına kadar ulaşan yangın yaklaşık 5 gündür kontrol altına alınamıyor. Yangın alanına çok sayıda ilden takviye gönderildi. Havadan ve karadan yaklaşık 500 personel yangına müdahale ediyor. Yangın bölgesine son olarak 180 asker sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek verecek olan askerler, öncelikle yangın konusunda bilgilendirildi. Askerler de yangının sönmesi için çalışacak. - BİLECİK