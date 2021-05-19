Bozüyük'te yağma, tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Bozüyük'te yağma, tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bozüyük'te yağma, tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözaltına alınan yağma şüphelisi tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözaltına alınan yağma şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yağma, şantaj, tehdit, banka ve kartların kötüye kullanılması, kredi kartlarından gasp yoluyla para çekme, fuhuş için yer ve imkan sağlama suçlarını işlediği iddia edilen İ.T'yi (37) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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