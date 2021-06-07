Bozüyük'te velilerin baz istasyonu tepkisi
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Bozüyük'te velilerin baz istasyonu tepkisi

Bozüyük'te velilerin baz istasyonu tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker İlkokulu yakınında bulunan bir apartmanın çatısında baca şeklinde kurulmuş olan baz istasyonları velilerin tepkisine neden oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker İlkokulu yakınında bulunan bir apartmanın çatısında baca şeklinde kurulmuş olan baz istasyonları velilerin tepkisine neden oldu.

Çocuklarının sağlığını tehlikeye sokulduğunu iddia eden veliler, bazı şehirlerde valilik ve belediye tarafından okul çevresinde bulunan baz istasyonlarının kaldırıldığını söylediler. En kısa zamanda apartman çatısında baca şeklinde olan baz istasyonlarının kaldırılmasını isteyen veliler su açıklamada bulundular; "Eğitim kurumunun yakınında bir baz istasyonu kurulmasına nasıl izin verildi. Çocuklarımızın sağlığı tehlikede. Apartman çatısında bulunan baca şeklinde olan baz istasyonların yetkililer tarafından kaldırılmasını istiyoruz. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde okul yakınında bulunan baz istasyonları kaldırılmış. İnşallah yetkililer sesimizi duyarlar ve en kısa zamanda bu baz istasyonlarını kaldırırlar" diye konuştular. - BİLECİK

Bozüyük'te velilerin baz istasyonu tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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