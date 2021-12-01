Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında iki otomobili durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 17,70 gram metamfetamin, 360,63 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu kullanımına yarayan 2 aparat ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, S.A, D.A, T.H.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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