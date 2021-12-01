Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında iki otomobili durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 17,70 gram metamfetamin, 360,63 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu kullanımına yarayan 2 aparat ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, S.A, D.A, T.H.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

 Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

 Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title