Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bozüyük ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine otomobilde ve üzerlerinde yapılan aramada 54 gram metamfetamin, 39,10 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirdi.

Ş.C.E, İ.A. ve M.Ö, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve M.Ö, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ş.C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan