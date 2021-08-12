Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde uyuşturucu ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde uyuşturucu ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir kişinin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 77 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever