Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor

22.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:28

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir başarılı çalışmaya daha imza attı. Dün gerçekleştirilen operasyonda 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgisi olan şüpheliler gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece yaptıkları operasyonda 2 ayrı eve baskın yaptılar. İkametlerden birinde bulunan M.A. ve F.I. isimli şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapılarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından serbest serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.İ. ve İ.İ. hakkında ise yasal işlem yapıldı. Şüpheliler M.İ. ve İ.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda 45 gram esrar, 7 kök kenevir ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA