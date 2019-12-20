Bozüyük'te ustalar kursiyerlerle buluşmaya devam ediyor

20.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:10

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) her ay düzenlenen Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor etkinlikleri kapsamında Kültür Bakanlığı Sanatçısı Kaan Köse tarafından Naht Sanatı ile ilgili seminer verildi.



Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve bu sanatı merak eden vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği seminerde Kaan Köse, Naht sanatının tarihçesi ile ilgili bilgiler verdi. Düzenlenen etkinlikte naht yapımında kullanılan malzemeler tanıtıldı, geçmişten günümüze naht sanatıyla ilgili en güzel eserlerden örnekler verildi. Burada bir konuşma yapan Kaan Köse, bu sanata nasıl başladığını anlattı. Köse, "Bu sanatla ilk olarak 1984 senesinde ortaokul sıralarında iş teknik dersinde tanıştım. En büyük şansımız bu tür işlerde mahir olan bir öğretmenimizin olmasıydı. Zira o dönemlerde hiç bilinmeyen bu sanat dalında ve diğer gelenekli birçok sanat dalında uygulamalı eğitim almak pek güzel olmuştu. O yüzden iş teknik öğretmenimden Allah razı olsun, genelde bu sanatı herkese kıl testere ile kesme sanatı olarak tanıtılıyor. Ancak Osmanlıca sözlüklerde de 'Ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller yapma sanatı' olarak geçer. Bu yüzden ahşapla yapılan tüm sanatları kapsar.yeni dönemde ahşap, sedef, bağa, kemik, metal gibi bir sürü materyalle yapılan kesme oyma ve kakma eserlerin tamamına naht denmeye başladı. Bu sanat genelde desen veya hat sanatı ile birleşmektedir. Bu yüzden desenden anlamak hat bilgisine sahip olmak illaki gerekmektedir. Zira başkasına ait bir emeği katletmek sanat değildir. Bu sanatı yaparken bir bütünlük sağlamak gerekir. Estetik olmayan hiç bir iş eser olamaz. Bu yüzden tasarım yapmak ta gerekmektedir. Çizim yapmak kesmek işleri kusursuz işlere çevirmek gaye olmaktadır. Hayal ettiğini gerçekleştirmek günler haftalar hatta aylar alabilir. Küçük bir hediye hazırlamak için başladığım bir iş hobim oldu. Hobi gibi diye düşündüğüm bu sanat hayatım oldu. Hayatım sanat oldu" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA