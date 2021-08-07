Bozüyük'te üst yapı çalışmaları devam ediyor
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Bozüyük'te üst yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te üst yapı çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediyesi ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, tarafından devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında ihtiyaç görülen noktalarda bölgesel asfaltlama, kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezi ana alter, ara sokak ile caddelerinde oluşan çukur ve benzeri nedenlerden dolayı halkın sıkıntı yaşamaması için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Bozüyük'te üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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