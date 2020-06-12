Bozüyük'te tespit edildi, Bolu'da yakalandı
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Bozüyük'te tespit edildi, Bolu'da yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para süren şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin özverili çalışmaları sonrasında kısa sürede tespit edildi.

Bozüyük'te tespit edildi, Bolu'da yakalandı
12.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:13

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde para bozdurma bahanesiyle piyasaya sahte para süren şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin özverili çalışmaları sonrasında kısa sürede tespit edildi. Sahte parayı piyasaya sürdükten sonra ilçeden ayrılan şüpheliler çevre İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine gönderilen eşgaller doğrultusunda Bolu'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cami Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde gözüne kestirdikleri A.Ç. isimli bir vatandaşa sahte 400 TL verip bozduran şüpheliler daha sonra 54 B 8988 plakalı araç ile olay yerinden ayrıldılar. A.Ç. bir müddet sonra kendisine verilen paraların sahte olduğunu anlayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında şüphelileri tespit etti. Sonrasında çevre il ve ilçe emniyet müdürlüklerine şüphelilerin eşgal bilgileri gönderildi. Karamürsel ilçesinde de bir olaya karışan şüpheliler, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak adalete teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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