Bozüyük'te spor turnuvaları düzenlenecek
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Bozüyük'te spor turnuvaları düzenlenecek

Bozüyük'te spor turnuvaları düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Kurtuluş Kupası etkinliği düzenlenecek.

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Kurtuluş Kupası etkinliği düzenlenecek.

Katılımcıların hiçbir ücret ödemeyeceği, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde başlayan turnuva kayıtları 18 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 4 Eylül Basketbol Sahaları'nda 23 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Kum Voleybolu turnuvasına voleybol severler büyük kadınlar, büyük erkekler ve küçük kızlar olmak üzere toplam 3 kategoride ve ikişer kişilik takımlar halinde katılabilecekler. Aynı tarihlerde yapılacak olan Sokak Basketbolu turnuvasına ise kız ve erkek takımları olmak üzere 4'er kişilik takımlar, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde katılabilecekler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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