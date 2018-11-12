Bozüyük'te Sonbaharda Renk Cümbüşü - Bilecik

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Murat Dağı, sonbaharda adeta renk cümbüşü sunuyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kozpınar köyü ile Aksutekke yaylalarında oluşan sarının ve yeşilin hakim olduğu ağaçlar, kuş bakışı görüntüsüyle ortaya muhteşem bir manzara çıkarıyor.

Özellikle hafta sonları sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunan mekanlar, doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Murat Dağı'ndaki renk ziyafeti, şehirlerarası yolculuk yapanlara da eşlik ediyor.