Bozüyük'te sokak hayvanlarına yem desteği
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Bozüyük'te sokak hayvanlarına yem desteği

Bozüyük Belediyesi tarafından kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

07.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28
Bozüyük'te sokak hayvanlarına yem desteği

Belediyesi tarafından kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Belediye Veteriner Hekimliği ekipleri, Bozüyük ve çevresinde etkili olan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Çalışmalar kapsamında 17 noktaya yem ve yiyecek bırakıldı. Uygulamanın kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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