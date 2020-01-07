Bozüyük'te sokak hayvanlarına yem desteği
Bozüyük Belediyesi tarafından kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.
07.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28
Bozüyük Belediyesi tarafından kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.
Belediye Veteriner Hekimliği ekipleri, Bozüyük ve çevresinde etkili olan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.
Çalışmalar kapsamında 17 noktaya yem ve yiyecek bırakıldı. Uygulamanın kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA