Bozüyük'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kavga ettiği kişiye ateş ederken olay yerinde bulunan kadını vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kavga ettiği kişiye ateş ederken olay yerinde bulunan kadını vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Tekke Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Birol P. ile Özgür F. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Birol P'nin yanında bulunan tabancayla Özgür F'ye ateş ettiği sırada silahtan çıkan mermi, olay yerinde bulunan Şerife K'ye isabet etti.
Ağır yaralanan Şerife K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, buradaki müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden ayrılan Birol P. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA