Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi
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Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte fiyatı en çok merak edilen besin kaynağı olan Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi.

23.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:27
Bozüyük'te Ramazan pidesi fiyatı belirlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte fiyatı en çok merak edilen besin kaynağı olan Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Bozüyük'te bu yıl 300 gram pide 2.50 TL olarak satılacak.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent tarafından yapılan açıklamada, "Odalarımıza kayıtlı ilçemizde faaliyet gösteren Fırıncı esnaflarımızın yazılı başvuruları üzerine ilçemizde satışı yapılan pide gramaj ve fiyatı tekrar ele alınıp değerlendirilmiştir. Çevre il ve ilçelerde uygulanan pide gramaj ve fiyatları ve yine odamız tarafından daha önceki yıllarda verilen fiyat tarifeleri gramaj başına düşen satış fiyatları da göz önünde bulundurularak odamız yetkili organlarınca yapılan değerlendirme sonucunda 300 gram pide fiyatı 2.50 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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