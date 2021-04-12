Bozüyük'te Ramazan pidesi 3 TL'den satılacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının gelmesi ile pide satış fiyatı 3 TL olarak belirlendi.
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının gelmesi ile pide satış fiyatı 3 TL olarak belirlendi.
Bozüyük'te bu yıl 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 3 TL olarak belirlendi. İlçede ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı Ramazan ayı genelgesine doğrultusunda tüm fırınlarda iftara 1 saat kala üretimin duracağı kaydedildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı