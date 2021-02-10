Bozüyük'te otomobil devrildi: 2 yaralı
10.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:22
Bozüyük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bozüyük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Recep A. yönetimindeki 42 AGL 046 plakalı otomobil, İstanbul-Eskişehir yolunun Tesisler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Recep A. ile otomobilde bulunan Fatma A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan