Bozüyük'te ÖSYM başvuru merkezi değişti

25.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:15

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ÖSYM sınav hizmetleri başvuru merkezi değişti.



Bozüyük'te daha önce ÖSYM sınav hizmetleri, başvuru merkezi olan Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülürken 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülmeye başlandı. Böylece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ÖSYM sınav hizmetlerinin yeni başvuru merkezi oldu. Sınava girecek öğrenciler için başvuru süresi 3 Mart tarihinde sona ererken başvurular e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. Başvurularını e-devlet üzerinden yapamayan öğrenciler Yeni Mahalle Meslek Lisesi Caddesi No: 2 adresindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek başvurularını yapabilecekler. - BİLECİK

Kaynak: İHA