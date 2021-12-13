Bozüyük'te orta refüjlerdeki kış hazırlıkları sürüyor - Haberler
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Bozüyük'te orta refüjlerdeki kış hazırlıkları sürüyor

Bozüyük'te orta refüjlerdeki kış hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde orta refüjlerdeki kış hazırlıkları sürüyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde orta refüjlerdeki kış hazırlıkları sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü park ve bahçeler birimi ekipleri orta refüjlerde sürdürdükleri gül budama, yabani ot temizliği ve çapalama çalışmaları ile birlikte ilçe genelindeki parklardaki çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler yapılan çalışmalar ile bitkilerin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda bitkileri kış aylarına da hazırlıyor. İlçenin ortak kullanım alanlarında yapılan bakım çalışmaları sayesinde yeşil alanların bakımlı ve düzenli şekilde korunması sağlanıyor. - BİLECİK

Bozüyük'te orta refüjlerdeki kış hazırlıkları sürüyor

Bozüyük'te orta refüjlerdeki kış hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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