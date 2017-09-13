Bozüyük'te orman yangını 4'üncü gününde de söndürülemedi



BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4'üncü önce başlayan yangın kontrol altına alınamıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarına sıçramasının ardından 4 gün geçti. Kontrol altına alınamayan yangın Camiliyayla köyü sınırlarına kadar ulaştı. Yaklaşık 400 görevlinin müdahale ettiği yangın gün boyuda sürdü. Yangın çalışmalarını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın yerinde inceledi. Yangının verdiği tahribat ise öğlen saatlerinde ortaya çıktı. Yangın yaklaşık 60 hektarlık bir alanda şuana kadar etkili oldu. Ekipler, hem karadan hemde havadan yangına müdahale etmeyi sürdürüyor.