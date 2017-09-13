Bozüyük'te Orman Yangını 4'üncü Gününde de Söndürülemedi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 gün önce başlayan yangın kontrol altına alınamıyor. Yangın yaklaşık 60 hektarlık alanda etkili oldu. Ekipler, hem karadan hem havadan yangına müdahale ediyor.



Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarına sıçramasının ardından 4 gün geçti. Kontrol altına alınamayan yangın Camiliyayla köyü sınırlarına kadar ulaştı. Yaklaşık 400 görevlinin müdahale ettiği yangın gün boyu da sürdü. Yangın çalışmalarını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın yerinde inceledi. Yangının verdiği tahribat ise öğlen saatlerinde ortaya çıktı. Yangın yaklaşık 60 hektarlık bir alanda şuana kadar etkili oldu. Ekipler, hem karadan hem de havadan yangına müdahale etmeyi sürdürüyor. - BİLECİK