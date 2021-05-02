Bozüyük'te olağanüstü denetim
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Bozüyük'te olağanüstü denetim

Bozüyük'te olağanüstü denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs (Covit-19) salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte, emniyet ekipleri Bozüyük ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs (Covit-19) salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte, emniyet ekipleri Bozüyük ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerini sıklaştıran Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediyorlar. Ayrıca alışveriş için dışarı çıkan vatandaşları da durduran ekipler, alışveriş yapılacağı yerin ikamete en yakın yer olup olmadığına dair sorgu yapıyorlar. Kurullara uymayanlara ise tutanak tutularak ceza yazılıyor. - BİLECİK

Bozüyük'te olağanüstü denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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