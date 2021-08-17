Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi

Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulları kapsamında başlatılan hentbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulları kapsamında başlatılan hentbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların pandemi sonrası sosyalleşmesi ve yaz tatillerini spor yaparak faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapsamında bulunan hentbol branşındaki çalışmalar 8-14 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla devam ediyor. Çocukların ilgi gösterdiği hentbol çalışmaları haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, aynı zamanda sporun kurallarını ve oynamasını da öğreniyor. - BİLECİK

Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi
Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi
Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi
Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Merve Çoban Samet Aybaba Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:14:53. #1.16#

title