Bozüyük'te öğrenci servisleri denetleniyor

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetleniyor.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetleniyor. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci sayısı fazla olan okullar başta olmak üzere tüm okulların giriş ve çıkış saatlerinde ekiplerce tedbirler arttırılırken öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri sağlanıyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince 2021/2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemeye ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamaya çalışıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Bu kapsamda okul servis araçları yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılacak denetimlerde okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, şoförün rehber, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, fazla yolcu, araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine göre servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı başta olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlar titizlikle kontrol edilmektedir" denildi.

Yapılan denetimlerde servis şoförleri, araçlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılırken denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği kaydedildi. Yine okulların giriş ve çıkış saatlerinde özellikle öğrenci sayısı fazla olan okullardaki trafik karmaşıklığını ortadan kaldırmak için ekiplerce okulların giriş ve çıkış saatlerinde gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı