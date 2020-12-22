Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı
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Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

22.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:48
Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı Erikli köyüne yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı Erikli köyüne yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

İlçede uzun zamandır hasretle beklenen kar yağışı bin 250 rakımlı Erikli köyüne yağdı. Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte ilçenin yüksek rakımlı bölgelerden Erikli köyünde yaşanan kar yağışı köy halkı tarafından sevinçle karşıladı. Kar yağışının az olmasına rağmen mevsimin ilk karı olması sebebiyle yağış çiftçinin de yüzünü gülümsetti. - BİLECİK

Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı
Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:48:50. #1.15#
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