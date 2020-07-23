Bozüyük'te lavanta hasadı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kemal Özelçi tarafından ekilen lavanta hasat edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kemal Özelçi tarafından ekilen lavanta hasat edildi.

İçköy Mahallesi'nde bulunan arazisinde ekim yapan Özelçi'nin hasat heyecanına, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ile diğer yetkililer ortak oldu.

10 dekarlık bahçede yapılan ilk hasada katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA