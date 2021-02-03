Bozüyük'te kuşlar için üretilen yuvalar ağaçlara yerleştirildi

Bozüyük Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından başlatılan proje kapsamında hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi.

Bozüyük Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından başlatılan proje kapsamında hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi.

Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu üyeler ile birlikte 4 Eylül Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi ve Kasımpaşa Mahallesi'nde kuşların yoğun olarak bulunduğu ağaçlara kuş yuvalarını yerleştirdi.

İlçede bulunan hayvanseverler proje için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan