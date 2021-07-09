Bozüyük'te kurban kesim kursu açıldı
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Bozüyük'te kurban kesim kursu açıldı

Bozüyük'te kurban kesim kursu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 20 saatlik kurban kesim kursu açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 20 saatlik kurban kesim kursu açıldı.

Yaklaşık 20 kursiyerin eğitim aldığı kursta katılımcılara, iş güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet'deki önemi ve kurban kesim modüllerinde eğitim verildi. Kursun son günü ise özel bir et kesim ve işletme merkezinde kursiyerler kurban kesimini uygulamalı olarak yerinde görme ve inceleme imkanı buldular. - BİLECİK

Bozüyük'te kurban kesim kursu açıldı
Bozüyük'te kurban kesim kursu açıldı
Bozüyük'te kurban kesim kursu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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