Bozüyük'te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ediyor
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Bozüyük'te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ediyor

Bozüyük'te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdü.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdü.

Polis ekipleri, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere birçok noktada denetimlere gün boyu devam ettiler. Araçlar ve yayalar üzerinde yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi. Markete gitme bahanesiyle şehir turuna dönen market izninin suiistimal edilmemesi için market alışverişi noktasında hane halkından bir kişiye izin verildi. Yine vatandaşların araçlarıyla ve yürüme mesafesi dışında alışveriş yapmalarına izin verilmedi.

Denetimler sırasında kısıtlama kararına aykırı olarak hareket ettikleri tespit edilen vatandaşlar hakkında tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kapalı olması gereken işyerleriyle alakalı kontrollerde belirli periyotlarda devam etti. Vatandaşların büyük oranda kısıtlama kararına uydukları görülürken cadde ve sokakların büyük çoğunluğu boş kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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