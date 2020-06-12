Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
12.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:27
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.P'nin (52), ilçedeki bir adreste saklandığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 Eylül Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Yakalanan M.P, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA