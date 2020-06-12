Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.P'nin (52), ilçedeki bir adreste saklandığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 Eylül Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Yakalanan M.P, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA