Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
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Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Bozüyük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
12.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:27

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.P'nin (52), ilçedeki bir adreste saklandığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 Eylül Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Yakalanan M.P, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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