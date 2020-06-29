Bozüyük'te kaybolan yaşlı adam aranıyor Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Kepen köyünde ikamet eden Ali İsmail Özkan'ın (80), gezinti yapmak için ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin, Özkan'ın bulunması amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA